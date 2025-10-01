صدمة في المغرب.. جثة الطفلة المختفية تهز «القصر الكبير»

جثة تحمل علامات عنف

في حادثة مأساوية هزت مدينة القصر الكبير المغربية، اختفت الطفلة هداية ذات الست سنوات، مساء الإثنين، من منزل أسرتها بحي الشرفاء أولاد أحمايد، مما أثار حالة من القلق والرعب بين سكان الحي.عُثر صباح الثلاثاء على جثة الطفلة قرب مدرسة المهدي بن بركة بحي المناكيب، إذ كشفت المعاينة الأولية إصابات خطيرة في جسدها، مما استدعى نقلها إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لإجراء التشريح الطبي بأمر النيابة العامة.نجحت عناصر الشرطة المغربية في توقيف المشتبه به، وهو قاصر من مواليد 2009، وجرى وضعه تحت إشراف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الجريمة.أثارت هذه الجريمة صدمة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ عبّر المستخدمون عن حزنهم واستنكارهم لهذا الفعل الوحشي، مطالبين بالعدالة وسرعة كشف الحقيقة.فتحت السلطات المغربية تحقيقاً قضائياً موسعاً لمعرفة دوافع الجريمة والظروف المحيطة بها، وسط ترقب شعبي واسع للنتائج التي ستنشر قريباً.