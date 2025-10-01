اكتشاف أقدم لوحات الحيوانات العملاقة في قلب صحراء النفود

في ربيع 2023، وبين كثبان صحراء النفود شمال السعودية، صُدم العامل صالح إدريس حين لمح رسومات باهتة على منحدر صخري. ولم يكن يدري حينها أنه أمام أقدم فن صخري لحيوانات بحجمها الطبيعي في الشرق الأوسط، وربما في العالم.

نقوش عصر ما بعد الجليد

على ارتفاع 40 متراً بجبل «مِصْمَع»، وُجدت نقوش لـ19 جملاً وثلاثة حمير، تعود لأكثر من 12 ألف عام. وأعادت هذه النقوش الواقعية الضخمة تشكيل فهمنا لتاريخ الفن البشري في المنطقة، لتُصنّف بين أقدم وأندر الأعمال الفنية المعروفة حتى الآن.

ضوء الشمس يكشف السر

أدوات الإنسان القديم

أهمية عالمية استثنائية

حضارة منسية

وبحسب الباحثة «ماريا غوانين» من معهد ماكس بلانك الألماني، لا تظهر هذه النقوش بوضوح إلا لمدة 90 دقيقة فقط في الصباح الباكر، حين تشرق الشمس بزوايا محددة وتُبرز ملامحها المخفية.إلى جانب النقوش، عُثر على أدوات نحت حجرية استخدمها الفنانون الأوائل في مواقع مجاورة مثل جبل «عرنان» وجبل «مليحة»، ضمن دائرة قطرها 30 كلم. وشمل الاكتشاف أيضاً رواسب تُشير إلى وجود مصادر مياه عذبة كانت تجذب السكان بعد العصر الجليدي.وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة، فإن هذا الموقع الأثري يمثل حلقة مفقودة في تاريخ الاستيطان البشري القديم، ويُظهر أن سكان المنطقة كانوا يمتلكون مهارات فنية وتنظيمية متقدمة جداً.ويعتقد الباحثون أن هذه الرسومات الضخمة لم تكن مجرد زينة، بل كانت مرتبطة بمعتقدات أو طقوس جماعية، ما يعزز فرضية وجود مجتمعات متطورة فكرياً وفنياً في عمق الجزيرة العربية قبل آلاف السنين.