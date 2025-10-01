ماسـك يلغي «نتفليكس».. ويتهم رابطة يهودية بـ«الكراهية»

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة «إكس» (المعروفة سابقًا بتويتر)، إلغاء حسابه من منصة نتفليكس احتجاجًا على ما وصفه بترويج الشركة للتحول الجندري في برامج الأطفال.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة مواقف مثيرة للجدل يتخذها ماسك في مجال الرقابة على المحتوى.

اتهام رابطة يهودية بالكراهية

ADL

التشهير يشجع على العنف

في سياق منفصل، شن ماسك هجومًا مباشرًا على رابطة مكافحة التشهير، وهي من أبرز المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، متهمًا إياها بأنها «معادية للمسيحيين» وتعمل كجماعة كراهية. وكتب ماسك عبر حسابه ردًا على منشور معادي للمهاجرين: «الرابطة تكره المسيحيين، لذلك فهي تُصنَّف جماعة كراهية».وأضاف ماسك في تغريدة أخرى أن استخدام أوصاف كاذبة وتشهيرية ضد أشخاص ومنظمات يشجع على العنف والقتل، في إشارة واضحة إلى أن الاتهامات غير المسؤولة قد تؤدي إلى عواقب خطيرة.