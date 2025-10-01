كيف يقود الذكاء الاصطناعي حرب المستقبل في أوروبا ؟

«هلسينج».. نموذج صناعة الدفاع

التمويل الخاص يقود الابتكار

تقنيات متقدمة تغير قواعد اللعبة

الطائرات بدون طيار المجهزة بالذكاء الاصطناعي

السفن البحرية بدون طيار

أنظمة اعتراض صواريخ منخفضة التكلفة

جواسيس حيوانيين مثل الصراصير المزودة بكاميرات مراقبة

أوكرانيا.. مختبر التقنيات الجديدة

تحديات وفرص

مع تصاعد الحرب الروسية - الأوكرانية، شهدت أوروبا تحولًا جذريًا في صناعة الدفاع، حيث بدأت شركات ناشئة مثل هلسينج الألمانية في تطوير طائرات بدون طيار وأنظمة دفاعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بسرعة غير مسبوقة. ولم تعد تعتمد هذه الشركات على التمويل الحكومي التقليدي فقط، بل أصبح المستثمرون الخاصون يعززون الابتكار في مجال التكنولوجيا العسكرية.تأسست شركة هلسينج عام 2021، وتعتبر اليوم واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في أوروبا، وبلغت قيمتها السوقية 14 مليار دولار. وتخصصت في تطوير طائرات بدون طيار مزودة بأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على تنفيذ مهمات مراقبة وأخرى هجومية متطورة.يمثل التمويل الخاص قوة دافعة أساسية في تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية، إذ ارتفعت استثمارات رأس المال المخاطر في مجال الدفاع إلى 31 مليار دولار عالميًا خلال العام الماضي، بزيادة 33% مقارنة بالعام السابق. ودفع هذا التحول شركات مثل هلسينج إلى تجاوز البيروقراطية الحكومية والتسريع في إنتاج نماذج أولية فعالة.تشمل التقنيات الحديثة المستخدمة في الدفاع الأوروبي:هذه التقنيات الجديدة تسمح بتكلفة أقل وقدرة أكبر على تنفيذ العمليات المعقدة مقارنة بالأنظمة العسكرية التقليدية.أصبحت أوكرانيا مسرحًا لتجربة هذه التقنيات، حيث تساهم الطائرات بدون طيار في تدمير نحو 80% من الأهداف العسكرية. هذا الواقع جعل من الحرب فرصة حقيقية لتسريع تطوير الأنظمة الدفاعية والاختبار العملي لها.على الرغم من الفرص الكبيرة، تواجه شركات الدفاع الناشئة تحديات عدة مثل صعوبة التعامل مع أنظمة الشراء الحكومية الطويلة والمعقدة، ومخاطر تضخم الصناعات العسكرية الخاصة، إلا أن السرعة والابتكار أصبحتا سلاحًا رئيسيًا في حماية الدول الحديثة.