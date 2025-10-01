كيف يقود الذكاء الاصطناعي حرب المستقبل في أوروبا ؟

مع تصاعد الحرب الروسية - الأوكرانية، شهدت أوروبا تحولًا جذريًا في صناعة الدفاع، حيث بدأت شركات ناشئة مثل هلسينج الألمانية في تطوير طائرات بدون طيار وأنظمة دفاعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بسرعة غير مسبوقة. ولم تعد تعتمد هذه الشركات على التمويل الحكومي التقليدي فقط، بل أصبح المستثمرون الخاصون يعززون الابتكار في مجال التكنولوجيا العسكرية.
«هلسينج».. نموذج صناعة الدفاعتأسست شركة هلسينج عام 2021، وتعتبر اليوم واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في أوروبا، وبلغت قيمتها السوقية 14 مليار دولار. وتخصصت في تطوير طائرات بدون طيار مزودة بأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على تنفيذ مهمات مراقبة وأخرى هجومية متطورة.
التمويل الخاص يقود الابتكاريمثل التمويل الخاص قوة دافعة أساسية في تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية، إذ ارتفعت استثمارات رأس المال المخاطر في مجال الدفاع إلى 31 مليار دولار عالميًا خلال العام الماضي، بزيادة 33% مقارنة بالعام السابق. ودفع هذا التحول شركات مثل هلسينج إلى تجاوز البيروقراطية الحكومية والتسريع في إنتاج نماذج أولية فعالة.
تقنيات متقدمة تغير قواعد اللعبةتشمل التقنيات الحديثة المستخدمة في الدفاع الأوروبي:
- الطائرات بدون طيار المجهزة بالذكاء الاصطناعي
- السفن البحرية بدون طيار
- أنظمة اعتراض صواريخ منخفضة التكلفة
- جواسيس حيوانيين مثل الصراصير المزودة بكاميرات مراقبة