فيديو: اليوم العالمي للقهوة.. مشروب يوحّد الأذواق والثقافات

في الأول من أكتوبر من كل عام، يحتفل العالم بـ«اليوم العالمي للقهوة»، المشروب الذي أصبح جزءاً أساسياً من طقوس الحياة اليومية لمليارات البشر. فمن جلسات الصباح إلى لقاءات العمل، تحولت القهوة إلى رمز عالمي للتواصل والدفء، حيث يتجاوز استهلاكها اليومي 2.25 مليار فنجان حول العالم. هذا الاحتفال الذي أطلقته المنظمة الدولية للقهوة عام 2015، يسلط الضوء على أهمية هذا المشروب في حياة الناس، وعلى دوره في جمع الثقافات المختلفة حول فنجان واحد.





صناعة بمليارات الدولارات

القهوة ليست مجرد مشروب منبّه، بل صناعة كبرى تساهم بشكل فعّال في الاقتصاد العالمي. فهي ثاني أكثر سلعة طبيعية تداولاً بعد النفط، وتشكّل مصدر رزق لملايين المزارعين في أكثر من 70 دولة منتجة. وتتصدر البرازيل قائمة الدول المنتجة للبن، تليها فيتنام وكولومبيا، ما يجعلها لاعباً رئيسياً في حركة الأسواق العالمية. ويُقدّر حجم هذه الصناعة بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً، ما يعكس ثقلها الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.

لغة عالمية توحّد الثقافات

اليوم العالمي للقهوة ليس مجرد مناسبة لتقدير النكهات المختلفة، بل فرصة لإبراز قيمة هذا القطاع الحيوي في دعم التنمية المستدامة وتحسين معيشة المجتمعات الزراعية. وبينما تتنوع طرق تحضيرها بين القهوة العربية والتركية والإسبريسو وغيرها، تبقى القهوة لغة عالمية واحدة تجمع الشعوب على اختلاف ثقافاتهم، وتوحّد الأذواق في مشروب واحد بات علامة من علامات الحياة العصرية.