انهيار مفاجئ لشركة طيران آيسلندية يترك آلاف الركاب عالقين

أُصيب آلاف المسافرين بالصدمة بعد إعلان شركة الطيران منخفضة التكلفة Play توقفها الفوري عن العمل وإلغاء جميع رحلاتها، ما ترك نحو 1750 راكبًا عالقين في مطار كيفلافيك وعددا كبيرا آخر في انتظار رحلاتهم القادمة.

انهيار مزدوج

Play

WOW Air

توقف مربك

أسستفي عام 2021 بهدف سد الفراغ الذي خلفه انهيار شركة الطيران منخفضة التكلفة السابقةفي 2019. وكانت تقدم رحلات بين ريكيافيك وعدد من المدن في أوروبا وكندا والولايات المتحدة، حيث خدمت أكثر من 1.6 مليون مسافر العام الماضي، مع أسطول مكون من 10 طائرات و42 وجهة.توقفت الشركة فجأة عن العمليات مع إلغاء الرحلات إلى وجهات رئيسية مثل بالتيمور وبرشلونة ولشبونة، بالإضافة إلى رحلات عودة إلى ريكيافيك من باريس ولندن وكوبنهاغن. وأفاد المتحدث باسم مطار كيفلافيك بأن المطار بدأ فوراً في تطبيق خطة الطوارئ، مع تقديم المساعدة للمسافرين المتضررين وفقًا لتعليمات هيئة النقل الآيسلندية.

وأشارت الشركة إلى أن الركاب الذين اشتروا تذاكرهم عبر بطاقات الائتمان يمكنهم التواصل مع مُصدر البطاقة لاسترداد أموالهم. كما نصحت بالبحث عن بدائل عبر شركات طيران أخرى، حيث قد تقدم بعض الشركات تخفيضات خاصة للركاب العالقين.

تحديات مالية

Play

واجهتتحديات مالية متزايدة خلال الفترة الأخيرة، منها انخفاض الطلب، وتأثيرات سلبية لتقلبات أسعار الصرف، وتعطل إحدى الطائرات بسبب صيانة المحرك لفترة طويلة. وفي نتائجها المالية الأخيرة، كشفت الشركة بلوغ خسائرها 31 مليون دولار قبل الفوائد والضرائب في العام الماضي، مما وضعها في وضع مالي حرج.

رغم تصريحات متفائلة سابقة من المدير التنفيذي للشركة إينار أورن أولافسون حول تحسن الوضع عبر التركيز على وجهات سياحية، جاءت هذه الخطوة المفاجئة لتسدل الستار على تجربة Play في قطاع الطيران منخفض التكلفة في آيسلندا.