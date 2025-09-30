لص يقتحم قصراً ريفياً فاخراً.. ويطبخ بيتزا قبل الهروب

لم يكتفِ لص بريطاني بمداهمة قصر ريفي فاخر بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني، بل جلس بكل هدوء ليُعد لنفسه بيتزا ويحتسي القهوة وكأنه في منزله.

غنيمة ثم مطاردة

استولى المتهم آرون هاموند (30 عامًا)على ساعة رولكس ومبلغ 600 جنيه إسترليني نقدًا، إضافة إلى سيارة سيتروين كروس باك تعود لابن مالكة المنزل بجزيرة وايت.

مواجهة مفاجئة

ولكن سرعان ما عادت صاحبة القصر لتجد الأبواب مشرّعة وسيارة ابنها تتحرك. وصُدمت حينما ظهر هاموند خلف المقود وانطلق بها، ليتركها محاصَرة بين مركبتين في مشهد صادم.

اعتقال بعد ساعات

وبعد ساعات من الفوضى، ألقت الشرطة القبض على اللص في سيارة مسروقة خارج منزله، ومعه الأموال والساعات والمفاتيح. وكانت بصماته إضافة إلى سترته التي نسيها في القصر، قد قادت لإدانته.

تبرير غريب

هاموند أبلغ الشرطة أن «أصواتًا في رأسه» دفعته للاقتحام عبر نافذة مفتوحة. وأكدت ثلاثة تقارير نفسية أنه كان يمرّ بحالة ذهانية حادة وقت الحادثة.

حكم مثير للجدل

ورغم خطورة الجريمة، قضت محكمة جزيرة وايت بسجنه لعامين مع وقف التنفيذ، مع إلزامه بإعادة التأهيل لمدة 20 يومًا ودفع غرامة 500 جنيه إسترليني.

وأوضح القاضي أن الحكم المخفف سببه «مرضه العقلي الاستثنائي»، محذرًا أنه لولا ذلك لواجه أربع سنوات خلف القضبان.