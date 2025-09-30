قفز من الطابق 22

زوجته أبلغت عن اختفائه

فيليسوي بوتيليزي

غموض يلف الحادثة

في حادثة صادمة بالعاصمة الفرنسية باريس، عُثر على السفير الجنوب أفريقي لدى فرنسا إيمانويل مثيثوا، ميتاً خارج فندق «حياة» الشهير في الدائرة السابعة عشرة، قرب معلم قوس النصر، وفقاً لوكالة رويترز.وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن مكتب المدعي العام في باريس كشف أن السفير قفز من نافذة الطابق الـ 22 للفندق، حيث كان مقيماً. وأكدت التحقيقات الأولية أن نافذة الطابق العلوي قد فُتحت بالقوة، ما يرجح انتحاره.وكانت زوجتهقد أبلغت السلطات عن اختفائه في اليوم السابق، بعد تلقيها رسالة مقلقة منه في المساء، حسبما أفادت السلطات الفرنسية. وتجري التحقيقات الآن من قبل لواء مكافحة الجرائم ضد الأشخاص لتحديد ملابسات الواقعة.وتأتي هذه الحادثة لتثير موجة من التساؤلات حول ظروف وفاة الدبلوماسي، وسط حالة من الحزن والذهول في الأوساط الدبلوماسية.