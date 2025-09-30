الصين تعدم قادة أخطر شبكة احتيال في ميانمار

أصدرت محكمة صينية في مدينة وِنزهو أحكام الإعدام الفوري بحق 11 من كبار زعماء شبكة إجرامية عابرة للحدود ترتكز في شمال ميانمار، بتهم إدارة عمليات نصب واحتيال إلكتروني، وقمار غير قانوني، واستغلال البشر.

حملة قاسية

تأتي هذه الأحكام ضمن حملة قاسية تشنها بكين على مراكز النصب المرتبطة بميانمار، والتي يقول المسؤولون إنها جنت أكثر من 1.4 مليار دولار منذ عام 2015، وشملتها تهم تتراوح بين الاحتيال والدعارة وإدارة القمار والمخدرات وقتل من حاول الفرار من الشبكة.

وتشمل قائمة المدانين مشاهير من عائلات مرموقة، بينهم «مينغ قووبينغ»، و«مينغ زينزين»، و«تشو وي تشانغ»، وجميعهم من عائلة مؤثرة في منطقة «كوكّانغ» بشمال ميانمار.

5 إعدامات

استغلال العمال

إلى جانب الأحكام الصادرة بحق القادة، حكمت المحكمة بخمس حالات إعدام مع تعليق لمدة عامين، والتي غالباً ما تتحول إلى أحكام بالسجن المؤبد، كما صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين 5 إلى 24 سنة تجاه 12 متهماً آخر.وأكدت المحكمة أن الشبكة استغلت العمال، ومعظمهم من المواطنين الصينيين، الذين تم اختطافهم أو إغراؤهم بوظائف مزيفة، ثم نقلهم إلى مواقع عمل قسرية حيث تعرضوا للتعذيب كلما حاولوا الفرار أو خالفوا أوامر القادة.

وبعد تصاعد الغضب الشعبي لسوء الأمان الحاصل للمواطنين، صممت الحكومة الصينية هذه الأحكام كإنذار صارم بأن العبث مع عمليات الاحتيال العابرة للحدود لن يُغضّ الطرف عنه بعد الآن.