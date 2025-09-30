اتهامات خطيرة بعد طلاء مبنى صحيفة أمريكية بـ«شعارات غزة»

شعارات نارية

خسائر مادية

منشورات مثيرة للجدل

تكرار الاستهداف

نفي التهم

صمت الصحيفة

وجهت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية لثلاث نساء شاركن في تخريب مبنى صحيفة نيويورك تايمز الشهير وسط مدينة مانهاتن، باستخدام طلاء أحمر وكتابات معادية على النوافذ والواجهات.كتبت المتهمات على واجهة المبنى عبارات منها: «نيويورك تايمز تكذب؛ غزة تموت»، واتهمن الصحيفة بأنها «شريكة في الإبادة الجماعية». كما جرى توزيع منشورات تشير إلى تورّط الصحيفة في «تجويع غزة»، حسب أوراق المحكمة.بلغت كلفة الأضرار التي لحقت بمبنى الصحيفة نحو 107,600 دولار، شملت أعمال الترميم والتنظيف، وفقًا للشكوى الجنائية.ومن بين المتهمات أليكسا ويلكنسون التي نشرت في حساباتها في «إنستغرام» منشورات تضمنت تهديدات ضمنية لرئيس تحرير الصحيفة جوزيف كاهن، مع الإشارة إلى محاكمات نورمبرغ كتشبيه لتورط الإعلام في جرائم.في حادثة مشابهة، تم تخريب الواجهة الأمامية لمبنى إقامة رئيس تحرير الصحيفة بنفس أسلوب الطلاء والكتابات، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الجناة.نفت المتهمات الثلاث (ويلكنسون، أوينز، وشاف) التهم الموجهة إليهن خلال جلسة الاستماع في محكمة مانهاتن، مؤكدات أنهن كن يمارسن عملهن كصحفيات. كما أشار محامو الدفاع إلى أن موكلاتهن لا يملكن سجلًا جنائيًا وأن التهم «لا أساس لها من الصحة».رفضت نيويورك تايمز التعليق رسميًا على الحادثة، مكتفية بالتأكيد على أن استهداف الصحفيين وأسرهم «تجاوز للخطوط الحمراء».