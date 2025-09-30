في ضربة أمنية سيبرانية تُثير القلق في قطاع الطيران، أعلنت شركة «ويست جيت» الكندية أمس (الإثنين) أن بيانات شخصية لبعض الركاب تعرضت للكشف خلال اختراق حدث في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من عدم تعرض بيانات الدفع لأي خطر، ما يُبرز التحديات المتزايدة في حماية المعلومات الرقمية للمسافرين.

وجاء الإعلان بعد أشهر من التحقيقات الداخلية، إذ رصدت الشركة نشاطاً مشبوهاً في 13 يونيو، وتبين لاحقاً أن «جهة خارجية إجرامية متطورة» نجحت في الوصول غير المصرح به إلى أنظمتها، وفقاً لبيان رسمي نشرته الشركة.

ووفقاً للإعلان، شملت البيانات المكشوفة أسماء الركاب، وتفاصيل الاتصال، ومعلومات السفر، ووثائق مرتبطة بالحجوزات مثل جوازات السفر، لكن الشركة أكدت أن أرقام بطاقات الائتمان أو الخصم، وتواريخ الانتهاء، أو رموز CVV لم تُسرق.

الشركة ستتصل بالمتضررين

وتُعد شركة «ويست جيت» ثاني أكبر شركات الطيران في كندا بعد إير كندا، تأسست عام 1996 وتعمل منذ 2001 كشركة منخفضة التكلفة، وتخدم أكثر من 100 وجهة داخلية ودولية، مع أسطول يضم نحو 230 طائرة بوينغ.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: «نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، ونعمل بشكل وثيق مع السلطات لتعزيز أمننا»، مضيفاً أن التحليل مستمر وأن الشركة ستتصل بالمتضررين لتقديم دعم، بما في ذلك خدمات مراقبة الاحتيال عبر شركة Cyberscout.

مكتب التحقيقات الفيدرالي

كما أبلغت الشركة سكان الولايات المتحدة المتأثرين، وتعاونت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمركز الكندي للأمن السيبراني، إضافة إلى إخطار عامة المحامين في الولايات المتضررة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد الهجمات السيبرانية على صناعة الطيران، إذ أدى هجوم على كولينز إيروسبيس في سبتمبر إلى تعطيل عمليات في مطارات أوروبية كبرى مثل هيثرو ولندن وبيرلين.

ويُعد اختراق ويست جيت الثاني لهذا العام بعد إعلان سابق في أغسطس عن سرقة بيانات جوازات سفر، ما يُثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات الأمنية.

مخاوف من مخاطر السرقة

وأشارت الشركة إلى أنها ستعزز بروتوكولاتها السيبرانية، وسط مخاوف من مخاطر سرقة الهوية أو الاحتيال، خصوصاً مع اعتماد الركاب المتزايد على التطبيقات الرقمية للحجوزات، ودعت الركاب إلى التحقق من رسائلها عبر قنوات رسمية، وأكدت أن عملياتها لم تتأثر أثناء الاختراق.

ويُسلط الحادث الضوء على هشاشة الأنظمة الرقمية في الطيران، إذ أفادت تقارير IBM التي تعتبر من أكبر وأقدم الشركات التكنولوجية في العالم، بأن التكلفة المتوسطة للاختراق في القطاع تصل إلى 4.18 مليون دولار، مع تزايد الهجمات بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.