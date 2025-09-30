القهوة بين مزاجك وصحتك.. ساخنة أم باردة؟

أشارت دراسة صحية إلى أن القهوة الساخنة والباردة والمثلجة جميعها تحتوي على مضادات أكسدة مفيدة، لكن الاختلاف يكمن في طريقة التحضير وتأثيرها على الجسم، وفق ما نشره موقع «فري ويل هيلث». القهوة الساخنة تقدم نكهات متوازنة وتركيزاً أعلى لمضادات الأكسدة، بينما القهوة الباردة أقل حموضة وأكثر لطفاً على المعدة والأسنان، إذ تُنقع حبوب البن في الماء البارد أو بدرجة الغرفة نحو 12 ساعة لتنتج مشروباً ناعماً أقل حموضة. القهوة المثلجة تحضّر بالماء الساخن ثم تبرد وتقدم مع الثلج، وهي متوسطة في الحموضة والنكهة. من ناحية الكافيين، قد يحتوي كوب القهوة الباردة الكبير على نحو 205 ملليغرامات من الكافيين، مقارنة بـ165 ملليغراماً في المثلجة، في حين تختلف كمية الكافيين في الساخنة حسب قوة التحضير. الدراسات تؤكد، أن الأنواع الثلاثة تحافظ على فوائد القهوة في تحسين التركيز وخفض مخاطر أمراض القلب، ويبقى الاختيار الأمثل وفق تحمّل الفرد وذوقه الشخصي.