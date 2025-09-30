الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي.. يشعل الغيرة في مكان العمل

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة فلوريدا، أن الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي في مكان العمل قد يضعف الثقة بين الموظفين ويثير مشاعر الغيرة والكراهية. الدراسة شملت أكثر من 75% من الموظفين الذين يستخدمون روبوتات المحادثة في صياغة الرسائل أو إعداد التقارير اليومية. الباحثان أنتوني كومان وبيتر كاردون، أشارا إلى أن الموظفين لا يمانعون استخدام التقنية لتصحيح القواعد، لكنهم يعتبرون الإفراط في استخدامها في الرسائل الشخصية مؤشراً على الكسل أو قلة الاهتمام من الإدارة. النتائج أظهرت، أن المديرين الذين يفرطون في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في صياغة رسائل التهنئة أو التواصل الروتيني يتعرضون لانخفاض في المصداقية، إذ يرى نصف الموظفين تقريباً، أن الرسائل المدعومة بالتقنية تفتقر إلى الطابع الإنساني. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن دمج هذه الأدوات بتوازن مع التعاطف الإنساني يمكن أن يوفر وقتاً أكبر للقادة للتركيز على المهمات الإستراتيجية وبناء فرق عمل أكثر تماسكاً.