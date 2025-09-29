الصين تبدأ تشغيل أكبر جهاز للطرد المركزي في العالم

أعلنت الصين، اليوم، بدء تشغيل أكبر جهاز للطرد المركزي في العالم من حيث القدرة، يمكنه توليد جاذبية تعادل 300 ضعف جاذبية الأرض لحمولة تبلغ 20 طناً.

ويعد الجهاز الذي يعرف باسم «CHIEF1300» أحد المكونات الجوهرية لمرفق تجارب الجاذبية الفائقة للطرد المركزي والتجارب متعددة التخصصات (CHIEF)، ويقع في مدينة «هانغتشو»، بمقاطعة «تشجيانغ» شرق الصين.

ويستخدم جهاز الطرد المركزي لأغراض البحوث الرائدة التي تشمل استخراج الموارد من أعماق المحيطات وأعماق الأرض، والتخفيف من حدة الكوارث والوقاية منها، والتخلص من النفايات الجوفية، وتخليق مواد جديدة.