فيتنام: مصرع شخص وفقدان 12 آخرين مع وصول «بوالوي»

لقي شخص مصرعه وفقد 12 آخرون مع وصول الإعصار «بوالوي» إلى اليابسة في شمال فيتنام خلال الساعات الأولى من اليوم، مما ألحق أضرارا بالمنازل وتسبب في تضرر شبكات الكهرباء.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الفيتنامية أن الإعصار قبل وصوله إلى اليابسة تحرك على طول ساحل البلاد لعدة ساعات، مما تسبب في أمواج يصل ارتفاعها إلى ثمانية أمتار.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن شخصا توفي بعد أن علق في مياه الفيضانات في مدينة هوي، بينما اعتبر 12 صيادا في عداد المفقودين بعد أن أغرقت الأمواج العاتية أربعة قوارب صيد قبالة إقليم كوانج تراي.

وفي السياق، قامت السلطات بإجلاء أكثر من 28500 شخص، في حين تم إلغاء أو تأجيل مئات الرحلات الجوية مع إغلاق أربعة مطارات في الأقاليم الوسطى.