أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون، اليوم، إضافة فئة جديدة من التأشيرات العادية، وهي تأشيرة K، المخصصة للمتخصصين الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بهدف تسهيل دخولهم إلى الصين وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات الحيوية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية الصين لتعزيز الابتكار والتنافسية العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، إذ أقرت الحكومة تعديلات على لوائح إدارة دخول وخروج الأجانب، مما يعكس توجهاً نحو تسهيل جذب المواهب الدولية، وفي سياق حملة «تطوير القوى العاملة في العصر الجديد» التي أُعلنت في المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني.

وأوضحت الخارجية الصينية أنه سيبدأ تطبيق هذه التأشيرة اعتباراً من 1 أكتوبر 2025، وفقاً لقرار موقع من قبل رئيس الوزراء لي تشيانغ، كجزء من تعديلات على لوائح إدارة دخول وخروج الأجانب.

وأكد غو في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، أن «الصين ترحب بالمواهب من مختلف الصناعات والمناطق حول العالم للقدوم والإقامة في الصين، للمساهمة معاً في تقدم المجتمع البشري وتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية». وأضاف أن هذه الخطوة تنفذ في إطار إستراتيجية تطوير القوى العاملة في العصر الجديد، وتهدف إلى تسهيل الدخول للشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز التبادلات الدولية بين الشباب في هذه المجالات.

وشدد على أن الصين لن تعلق على سياسات التأشيرات الأمريكية، لكنها ستستمر في فتح أبوابها للابتكار العالمي، بحيث تُمنح تأشيرة K للأجانب الشباب الذين يحملون درجة البكالوريوس أو أعلى في مجالات STEM من جامعات أو مؤسسات بحثية معترف بها عالمياً، أو الشباب الذين يعملون في التعليم أو البحث ذي الصلة.

ولا تتطلب التأشيرة دعوة من جهة عمل صينية محلية، وتكون إجراءات التقديم مبسطة، مع السماح لحامليها بممارسة أنشطة تبادل في التعليم، الثقافة، والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى أنشطة ريادة الأعمال والأعمال التجارية ذات الصلة، على أن يتم نشر الشروط الدقيقة على مواقع السفارات والقنصليات الصينية في الخارج، بما في ذلك تعريف «الشباب» بناءً على العمر والخلفية الأكاديمية أو المهنية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه المنافسة العالمية على المواهب التقنية تصعيداً، خصوصا مع إدخال الولايات المتحدة رسوماً تصل إلى 100000 دولار على طلبات تأشيرة H-1B الجديدة، مما دفع آلاف المهنيين الشباب، خصوصا من الهند (التي تمثل 71% من حاملي H-1B)، إلى البحث عن بدائل.

ووصف خبراء السياسة هذه الخطوة بأنها «بديل جذاب» للمهنيين في مجال STEM، إذ تسمح التأشيرة بدخول متعدد وإقامة مطولة دون الحاجة إلى عرض عمل مسبق، مما يعزز قدرة الصين على المنافسة في التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن تشمل حملة تسويقية عالمية مراكز الابتكار في الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ودول آسيان، مع إطلاق منصات إلكترونية للتقديم.