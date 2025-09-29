تحولت رحلة جوية تابعة لشركة «رايان إير» الإيرلندية، كانت متجهة من ميلانو إلى لندن ستانستيد، إلى كابوس جوي حقيقي بعد دقائق قليلة من الإقلاع، عندما قام اثنان من الركاب بمحاولة تدمير جوازات سفرهما بطرق غريبة أثارت الفوضى على متن الطائرة.

ودفعت الواقعة طاقم الطائرة إلى تحويل مسار الرحلة إلى مطار شارل ديغول في باريس، حيث اعتقلت الشرطة الفرنسية الرجلين بعد هبوط اضطراري مثير للرعب.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن أحد الركاب كان على متن الرحلة، أنه بعد مرور 15 إلى 20 دقيقة فقط من الإقلاع، وبمجرد إطفاء إشارة الأحزمة، بدأت الأحداث تتصاعد بشكل دراماتيكي: «فجأة، تغير المزاج تماماً في الطائرة، ولم يعرف أحد ما يحدث، هؤلاء الأشخاص كانوا يتصرفون بغرابة شديدة»، وأنه شاهد أحد الرجال يمزق صفحات جواز سفره بيديه ثم يبدأ في مضغها وابتلاعها ببطء، كأنه يحاول إخفاء هويته نهائياً.

أما الرجل الثاني، فقد توجه إلى الجزء الخلفي من الطائرة محاولاً إلقاء جواز سفره في المرحاض، ما أثار توتراً إضافياً، وحاول مضيف الطائرة طرق الباب بعنف، مطالباً بالفتح، لكن الرجل رفض، ما دفع المضيفة إلى إلقاء إعلان عام عبر مكبر الصوت: «يرجى من الجميع البقاء في مقاعدهم، وسنتعامل مع الموقف»، حيث أثار هذا الإعلان القصير والمباشر الذعر على متن الطائرة وفقاً للراكب.

ومع تصاعد التوتر، قرر الطيار تحويل مسار الرحلة إلى باريس لتجنب أي مخاطر محتملة. ووصف الراكب الهبوط الاضطراري بأنه «أكثر 15 دقيقة رعباً في حياتي»، مشيراً إلى أن الطائرة كانت تهبط في ظروف غير متوقعة، مع ارتفاع مستويات التوتر بين الركاب، وعند الوصول إلى الأرض، صعدت قوات الشرطة الفرنسية إلى متن الطائرة فوراً، وقامت باعتقال الرجلين بعد تفتيش شامل للحقائب استمر نحو ساعتين، قبل السماح للطائرة باستكمال رحلتها إلى ستانستيد.

ولم تعلق شركة «رايان إير» رسمياً على الحادثة حتى الآن، لكن مصادر إعلامية تشير إلى أن مثل هذه الحوادث قد تكون مرتبطة بمحاولات طلب لجوء أو تهريب، حيث يحاول بعض الركاب تدمير وثائقهم لإجبار الطائرة على الهبوط في بلد آخر.

وتعد شركة الطيران الإيرلندية «رايان إير» واحدة من أكبر شركات الطيران منخفضة التكلفة في أوروبا، تأسست عام 1984، وتُعد رائدة في السوق الجوية القارية، وتعمل من خلال شبكة واسعة من المطارات الثانوية لتقليل التكاليف، مثل مطار لندن ستانستيد في بريطانيا، ومطار ميلانو مالبينسا في إيطاليا.