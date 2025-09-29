صحة أفضل في أي عمر.. لا تستسلم للشيخوخة

تجربة فلورين شوبير

التحديات والفرص الصحية

كيف تبدأ؟

كشفت دراسات حديثة أن التراجع الصحي مع التقدم في العمر ليس أمراً حتمياً. بل على العكس، يمكن لأي شخص، حتى بعد تعرضه لأزمات صحية، أن يحسن صحته ويصبح أقوى في مراحل عمرية متقدمة.فلورين شوبير (82عاما) لاحظت أخيراً تكرار سقوطها أثناء المشي، الأمر الذي أثار خوفها كثيراً. وقالت لصحيفة واشنطن بوست: «عندما يسقط كبار السن، لا يدركون أنهم يسقطون إلا وهم قريبون جداً من الأرض. كان الأمر مخيفاً، وحدث لي ذلك مرتين أو 3 مرات، فقررت أن أفعل شيئاً».مع تقدم العمر، تواجه أجسامنا تحديات عديدة مثل ضعف التوازن، وانخفاض القدرة العضلية، ولكن الأبحاث الجديدة لجامعة هارفارد تشير إلى أن التمرين المنتظم، والنظام الغذائي الصحي، والاهتمام بالصحة النفسية يمكن أن تعكس هذه المؤشرات وتمنح كبار السن فرصاً كبيرة للحفاظ على نشاطهم.الخطوة الأولى تكون دائماً بتقييم الحالة الصحية الحالية، ثم وضع خطة تشمل ممارسة الرياضة الملائمة، والتغذية المتوازنة، والفحوصات الطبية الدورية، ما يساعد على تحسين القدرة الحركية وتقليل مخاطر السقوط والإصابات.