ليس «إيفانكا».. ابنة الرئيس الأمريكي تكشف اسمها الحقيقي

عادت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتصبح مادة دسمة لوسائل الإعلام ومحورا لنقاشات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهور تفاصيل شخصية من حياتها في تقارير إعلامية سلطت الضوء على أمور كانت غامضة حول هويتها الحقيقية.

إيفانكا مجرد لقب

جذور تشيكية

الجمهور الذي يتابع ابنة الرئيس الأمريكي منذ سنوات، ويعرفها كسياسية ورائدة أعمال بل وحتى مستشارة سابقة لوالدها، لم يدر بخلد أحد منهم أنهم يجهلون اسمها رغم سنوات من تتبع أخبارها، ذلك أن اسم «إيفانكا» الذي تشتهر به ابنة الرئيس الأمريكي ليس إلا تصغيرا لاسمها الحقيقي، وفقا لتصريحاتها الإعلامية الأخيرة التي ذكرت خلالها أنها اشتهرت بهذا الاسم بعد أن كانت العائلة تستخدمه في طفولتها.اكتشف المتابعون أن «إيفانكا» مجرد لقب بينما اسم ابنة الرئيس الأمريكي الحقيقي هو «إيفانا ماري» الذي يعبر عن جذورها الثقافية ويعود إلى والدتها التشيكية.

وأضاف ظهور ابنة الرئيس الأمريكي الأخير بعدا جديدا في فهم حياتها بعيدا عن عالم الأعمال والسياسة وأضواء الشهرة، لكن التشابه بين «إيفانكا» و«إيفانا» يعكس العلاقة بين الأسماء المختصرة في الثقافات الأجنبية.

مسيرة مهنية متنوعة

يذكر أن إيفانكا متزوجة وأم لثلاثة أطفال، وكانت قد بدأت مسيرتها المهنية في عالم الأزياء كعارضة لعدد من كبار المصممين، إلا أنها شددت على أن تلك التجربة كانت مجرد خطوة أولى قبل دخولها عالم المال والسياسة والأعمال.