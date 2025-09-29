أول إنسان يتزلج من قمة إيفرست دون أكسجين

الرحلة الخطيرة

دون أوكسجين صناعي

لقطات مذهلة

رقم نادر

في سابقة هي الأولى من نوعها، نجح المتزلج البولندي المغامر أندريه بارغيل (37 عامًا) في تسلق قمة جبل إيفرست (الأعلى في العالم) والتزلج منها نزولًا دون الاستعانة بأي مصدر إضافي للأوكسجين، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أحد في تاريخ تسلق الجبال.بدأ بارغيل مغامرته من معسكر القاعدة واستغرق صعوده أربعة أيام، تبعتها رحلة نزول على الزلاجات استمرت يومين، في ظروف جوية قاسية وعلى ارتفاع يزيد على 8848 مترًا، حيث تنخفض نسبة الأوكسجين إلى ثلث الكمية الموجودة على سطح البحر.ورغم صعوبة التنفس على هذا الارتفاع، رفض بارغيل استخدام أي أنظمة دعم أوكسجيني. وقال في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لصحيفة نيويورك تايمز: «لم أستخدم أبدًا الأوكسجين الصناعي في الجبال».أظهرت مقاطع الفيديو التي التُقطت من القمة بارغيل وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة قبل أن ينطلق على زلاجته، وينساب بهدوء على الثلوج البيضاء، وكأنه يتزلج على منحدرات منتجع شتوي، وليس على أخطر جبل في العالم.يذكر أن أكثر من 7,000 شخص صعدوا إلى قمة إيفرست، ولكن نحو 200 متسلق فقط تمكنوا من فعل ذلك دون أوكسجين صناعي. ولم يقم أي منهم بالتزلج نزولًا من القمة بعد ذلك.