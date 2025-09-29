قفزت ثروات أصغر 10 مليارديرات في العالم إلى نحو 357 مليار دولار في عام 2025، بزيادة كبيرة عن 273 مليار دولار في العام الماضي، ما يعكس صعود جيل جديد من رواد الأعمال الشباب الذين أعادوا تشكيل مفهوم الثراء في عصر التحولات الرقمية. ويبلغ متوسط أعمارهم أقل من 43 عاماً، ما يجعلهم نموذجاً لجيل استثمر التكنولوجيا والابتكار ليصنع ثروات سريعة النمو دون الاعتماد على التوريث التقليدي. ويتصدر القائمة مارك زوكربيرغ (41 عاماً)، الذي شهدت ثروته طفرة كبيرة بفضل استثماراته المتنامية في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسعات شركة ميتا. ويأتي بعده ناثان بليتشارزيك (42 عاماً) المؤسس المشارك لـAirbnb، بثروة تقارب 8.7 مليار دولار، مستفيداً من ازدهار قطاع الضيافة الرقمية عالمياً. أما إدوين تشين (37 عاماً) فيُعد أصغر ملياردير في القائمة ومؤسس شركة Surge AI، حيث نجح في بناء شركته من الصفر لتصبح لاعباً رئيسياً في صناعة البيانات والذكاء الاصطناعي. كما تضم القائمة أسماء لامعة مثل براين فنتورو وفلاد تينيف مؤسس Robinhood، ولوكاس والتون وريث إمبراطورية وولمارت، وجوش كوشنر المستثمر البارز، وإدواردو فيفاس رائد التقنية. اللافت، أن غالبية هؤلاء الشباب صنعوا ثرواتهم عبر تأسيس شركات رائدة في التكنولوجيا المالية، والاقتصاد التشاركي، والبنى التحتية الرقمية، في مشهد يؤكد أن المستقبل بات يخص من يبتكر ويغامر ويواكب سرعة السوق. ويذهب محللون إلى أن استمرار نمو ثروات هذه الفئة يعكس قوة الاقتصاد الرقمي العالمي وقدرته على خلق ثروات جديدة، إضافة إلى تغير معايير النجاح الشخصي والمهني في عالم متسارع، حيث أصبح الابتكار والمخاطرة الذكية أهم من رأس المال التقليدي في معادلة الثروة.