جعلت ميزة الترجمة المباشرة (Live Translation) الجديدة من آبل المحادثات المتعددة اللغات في تطبيق الرسائل أكثر سلاسة في نظام iOS 26، فعند إجراء محادثة مع أصدقاء أو زملاء يتحدثون لغات مختلفة، أصبح بإمكانك رؤية الترجمة الفورية للرسائل دون أن ينقطع تسلسل المحادثة، وذلك بعد تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى iOS 26.

وتعتمد مزية الترجمة المباشرة الجديدة في تطبيق الرسائل على نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، لذلك فهي متاحة فقط على هواتف آيفون 15 برو، وسلسلة هواتف آيفون 16، وهواتف آيفون 17، وهاتف آيفون آير.

وتدعم المزية 9 لغات حالياً، هي: الصينية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإنجليزية، واليابانية، والكورية، والبرتغالية (البرازيل)، والإسبانية، وعند استخدامها ستظهر جميع الرسائل بلغتين على جهازك، ويرى المستلمون الرسائل بلغتهم، بشرط أن يعمل هاتف آيفون بنظام iOS 26، أو جهاز آيباد يعمل بنظام iPadOS 26، أو حاسوب ماك يعمل بنظام macOS Tahoe.

كما يمكنك ترجمة الرسائل الواردة من هواتف آيفون القديمة أو هواتف أندرويد، لكن في هذه الحالة لن تُترجم ردودك تلقائياً في جهاز الطرف الآخر.

ولتفعيل الترجمة المباشرة في محادثة معينة في تطبيق الرسائل، اتبع الخطوات التالية:

ـ افتح تطبيق (الرسائل) Messages، ثم انقر فوق اسم جهة الاتصال في الجهة العلوية.

ـ فعّل خيار (الترجمة التلقائية) Automatically Translate.

ـ انقر فوق (ترجمة من) Translate From لتحديد اللغة التي تريد ترجمة الرسائل المكتوبة بها إلى لغتك الأصلية.

ـ نزّل حزمة اللغة إذا طُلب منك ذلك (حجمها يقارب 900 ميجابايت).

وبعد تنزيل حزمة اللغة، ستعمل الميزة فوراً، إذ ستُعرض رسائلك الصادرة بلغتك الأصلية مع نسخة مترجمة في الوقت نفسه، وستظهر الرسائل الواردة باللغة الأصلية مع إضافة الترجمة إلى لغتك إلى الجهة السفلية.

استخدام أدوات الترجمة السريعة

في أثناء المحادثات الجارية، يمكنك الوصول مباشرة إلى أدوات التحكم في الترجمة لإجراء أي تعديلات إذا أردت ذلك، وكل ما عليك فعله هو الضغط على زر (جارٍ الترجمة) Translating في الجهة السفلية من المحادثة لاختيار وضع العرض المناسب.

على سبيل المثال:

ـ حدد (الإسبانية والإنجليزية) Spanish & English لرؤية الرسائل باللغتين.

ـ اختر (الإنجليزية فقط) English Only لإخفاء الترجمة.

ـ انقر فوق زر (إيقاف الترجمة) Stop Translation لتعطيل الميزة مؤقتاً.