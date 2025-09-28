أرجنتيني يركض خلف جنازته.. «أنا على قيد الحياة»!

أصيب المشيعون في جنازة بالذهول عندما دخل فجأة «الرجل الميت» الذي تجمعوا لدفنه وأعلن: «أنا على قيد الحياة!»

وبحسب صحيفة «ذا صن»، فقد أثار الشاب البالغ من العمر 22 عاما دهشة الأصدقاء والأقارب عندما وصل جنازته التي أقيمت في الأرجنتين، تاركا الجميع يتساءلون من كان في النعش.

الواقعة الغريبة بدأت حين اختفى الشاب ويدعى خورخي لأيام، وخلال تلك الفترة، صدمت شاحنة شابا مجهول الهوية في مقاطعة توكومان شمال البلاد، لتشتبه الشرطة بأنه انتحار.

وبعد العثور على الجثة، زعمت والدة خورخي أنها تعرفت على ابنها من ملابسه وبعض السمات الجسدية، فتم تسليم الجثة للعائلة وإصدار شهادة وفاة رسمية.

ولكن بينما كان المشيعون يبكون على النعش، ظهر ابنها الحقيقي فجأة متعثرا - على قيد الحياة، وبصحة جيدة، ويبدو أنه خرج للتو من حالة سكر استمرت لعدة أيام.

في وقت لاحق، تم التأكد من أن الجثة تعود إلى رجل آخر يُدعى ماكسيميليانو إنريكي أكوستا (28 عاما)، من بلدة دلفين جالو القريبة.

لكن المأساة لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ سُلمت جثة خاطئة أخرى لعائلة أكوستا، ما دفعهم للمطالبة بالتحقيق.

وقال شقيق الضحية، هيرنان أكوستا، لوسائل الإعلام المحلية: «كل شيء كان خاطئا منذ البداية. سلموا الجثة دون التحقق من الهوية، ثم اضطررت للذهاب إلى المشرحة مرتين. لا ينبغي أن نمر بكل هذا الألم بعد فقدان شقيقي».

وفي نهاية المطاف، أُعيد جثمان ماكسيميليانو إنريكي أكوستا إلى عائلته، وأُقيمت له جنازة رسمية.