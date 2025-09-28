الرواية الرسمية تنهار بعد ظهور تسجيلات مقتل مهاجر بأمريكا

أعادت مقاطع مصورة من شيكاغو إشعال الجدل حول مقتل المهاجر سيلفيريو فيليغاس غونزاليس برصاص ضابط من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، بعد أن أظهرت اللقطات تناقضًا مع الرواية الرسمية لوزارة الأمن الداخلي.

لحظة المأساة

الضحية وهو أب لطفلين كان قد أنهى لتوه مهمة توصيل ابنه الصغير إلى دار الحضانة، حين أوقفته مركبة غير مميزة أمام سيارته. وخلال أقل من دقيقة، أطلق الضابط النار عليه فأرداه قتيلًا.

الرواية الرسمية

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن الضابط تعرض لإصابة «خطيرة» بعدما صدمه المهاجر وسحبه بالسيارة، وهو ما استُخدم لتبرير إطلاق النار.

ما أظهرته التسجيلات

لكن التسجيلات المصورة أوضحت أن الضابط أصيب بجروح طفيفة وصفها بنفسه لاحقًا بأنها «لا شيء مهم»، ما أثار شكوكًا حول مصداقية البيان الرسمي ودفع عائلات الضحية والناشطين للمطالبة بالتحقيق.

ردود غاضبة

وفجّرت الحادثة احتجاجات في أحياء لاتينية بشيكاغو، حيث أقيمت وقفات تضامنية تطالب بكشف الحقيقة، وسط دعوات لمراجعة سياسات إنفاذ قوانين الهجرة واستخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين.