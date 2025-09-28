ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم (الأحد)، عدة مدن في غرب تركيا، بما في ذلك إسطنبول وإزمير وبورصة، وفقاً لما أعلنته هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD).

ووقع الزلزال في تمام الساعة 12:59 ظهرًا بالتوقيت المحلي (09:59 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه في قضاء سيماو بمحافظة كوتاهيا.

ذعر بين السكان

أثار الزلزال، بحسب وسائل إعلام تركية، حالة من القلق بين سكان المناطق المتضررة، حيث شارك العديد من سكان إسطنبول تجاربهم حول شعورهم بالهزة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ بأن فرق الطوارئ بدأت على الفور في تقييم الوضع للتأكد من سلامة المباني والبنية التحتية.

حصيلة زلزال تركيا

وحتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية، لكن السلطات حثت المواطنين على توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة في حال حدوث هزات ارتدادية.

تُعتبر تركيا واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل بسبب موقعها على عدة خطوط زلزالية نشطة، مما يجعلها في حالة تأهب دائم لمواجهة مثل هذه الأحداث الطبيعية، فيما تواصل الجهات المعنية مراقبة الوضع عن كثب لضمان سلامة السكان.