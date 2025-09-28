اكتشاف تمساح مفترس كان يأكل الديناصورات !

في اكتشاف علمي جديد يعيد كتابة جزء من تاريخ الحياة على الأرض، أعلن علماء الحفريات العثور على بقايا تمساح ضخم عاش قبل ملايين السنين وكان يتغذى على الديناصورات.

وحش طباشيري

وكشف الباحثون نوعا مفترسا أطلقوا عليه اسم Kostensuchus atrox، عُثر عليه محفوظًا بشكل شبه كامل في تكوين كوريلو بالأرجنتين. هذا الكائن العملاق بلغ طوله 3.5 متر ووزنه أكثر من 250 كيلوجرامًا، ويعود إلى فصيلة «البيروصورات» المنقرضة، التي كانت تمشي على أطرافها مثل تنانين الكومودو بدلًا من الزحف كسائر التماسيح.

قوة هائلة

امتلك هذا التمساح أسنانا مسننة بطول بوصتين وفكًا عريضًا مدعومًا بعضلات قوية تمكنه من سحق فريسته بسهولة، ليصبح أشبه بـ«أسد العصر الطباشيري». وغذاؤه كان يعتمد بنسبة 70% على اللحوم، خصوصًا الديناصورات العاشبة التي كانت تعيش في بيئته الغنية بالنباتات.

موطن غير متوقع

هذا الاكتشاف شكّل مفاجأة، إذ لم يكن يُعتقد أن هذه الكائنات عاشت في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية. فالبيئة حينها كانت معتدلة وخضراء، على عكس برودة الرياح القطبية التي تغطيها اليوم.

سبب الانقراض

ويذهب العلماء إلى أن اعتماد التمساح المفرط على اللحوم جعله هشًا أمام الكارثة الكونية؛ فعقب سقوط الكويكب الشهير ونفاد فرائسه، فشلت هذه الفصيلة في التكيّف على عكس كائنات أخرى استطاعت العيش بالقرب من المياه العذبة أو الاعتماد جزئيًا على النباتات.