«هارودز» تنهار أمام «الهاكرز».. هجوم جديد على أرقى متاجر بريطانيا الفاخرة

أثارت سلسلة المتاجر الفاخرة البريطانية «هارودز» حالة من القلق بين عملائها بعد الإعلان عن اختراق بيانات شخصية في هجوم إلكتروني جديد، يُعد الثاني لهذا العام، إذ سُرقت بيانات مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والتفاصيل الاتصالية لبعض عملاء التجارة الإلكترونية.

وأكد المتجر في بيان رسمي أن الحادث «محدود» وأنه لم تتم سرقة كلمات المرور أو تفاصيل الدفع، لكنه حذر العملاء المتضررين من مخاطر الاحتيال، مطالبا إياهم بمراقبة حساباتهم البنكية وتغيير كلمات المرور إذا لزم الأمر.

المتضررون أُخطروا مباشرة

وحدث الاختراق في نظام مزود خارجي يدير عمليات التجارة الإلكترونية لهارودز، دون التأثير على الأنظمة الداخلية للمتجر، كما أوضح متحدث باسم الشركة، إذ أُخطر المتضررون مباشرة عبر البريد الإلكتروني، وتعاون المتجر مع السلطات البريطانية، بما في ذلك المركز الوطني للأمن السيبراني لاحتواء الوضع.

ويأتي هذا الحادث بعد هجوم آخر في مايو الماضي، أدى إلى تقييد الوصول إلى الإنترنت في المتاجر كإجراء وقائي، وأسفر عن اعتقال أربعة مشتبهين في يوليو بناء على تحقيق الوكالة الوطنية للجريمة.

التأثير على الناس العاديين

واعتبر خبراء بريطانيون الهجمات جزءا من موجة تستهدف التجار البريطانيين الكبار، بعد حوادث مشابهة في «ماركس آند سبنسر»، و«ألكو أو»، في الربيع الماضي، وأعرب رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، ريتشارد هورن، عن قلقه، مشيرا إلى أن هذه الحوادث «لها تأثير حقيقي على الناس العاديين»، ودعا الشركات إلى تعزيز إجراءات الأمان.

من جانبها، أكدت «هارودز» أن متجرها الرئيسي في نايتسبريدج يعمل بشكل طبيعي، وأن الموقع الإلكتروني آمن للاستخدام، لكنها شددت على أهمية الحذر من رسائل التصيد الاحتيالي.

تُعد «هارودز»، التي أسسها تشارلز هنري ويلسون في 1849 في لندن، أيقونة التسوق الفاخر، وتجذب ملايين الزوار سنويا بفضل عروضها الراقية من المجوهرات إلى الملابس، وتُملكها هيئة الاستثمار القطرية منذ 2010 بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني.

وخلال الشهور الأخيرة أصبحت «هارودز» هدفا متكررا للهجمات الإلكترونية، إذ شهدت بريطانيا موجة من الاختراقات على التجار الكبار، ويُشتبه في تورط مجموعة «Scattered Spider»، وهي عصابة إجرامية دولية متخصصة في هجمات التصيد واستغلال الثغرات في أنظمة المزودين الخارجيين التي تسببت في خسائر تصل إلى ملايين الجنيهات.