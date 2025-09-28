كل أنواع النيكوتين تزيد خطر الإصابة بالسكري

كشفت دراسة علمية نُشرت في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري (EASD) في فيينا، أن جميع أشكال النيكوتين، سواء عبر التدخين التقليدي أو السجائر الإلكترونية أو منتجات التبغ غير المحترقة مثل «السعوط»، تزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بجميع أنواعه الفرعية. الدراسة حلّلت بيانات أكثر من 3,300 مريض سكري، وقارنتهم بنحو 3,900 شخص غير مصابين، وأظهرت، أن المدخنين الحاليين أو السابقين معرضون لخطر أكبر مقارنة بغير المدخنين. وأشار الباحثون إلى أن التدخين الشديد بمعدل 20 سيجارة يومياً لمدة 15 عاماً يضاعف احتمالية الإصابة، كما أن منتجات التبغ غير المحترقة تظل خطيرة بسبب تأثير النيكوتين على مقاومة الأنسولين. الدراسة بيّنت، أن النيكوتين يسرّع حدوث مقاومة الأنسولين ويؤثر في استقلاب الغلوكوز، ما يزيد خطر السكري خصوصاً لدى الفئات المعرضة وراثياً. نتائج هذه الدراسة تدعم سياسات الصحة العامة الداعية للحد من جميع أشكال استهلاك النيكوتين وليس التدخين فقط، نظراً لارتباطها المباشر بارتفاع نسب الإصابة عالمياً.