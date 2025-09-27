الدهون المشبعة

حذرت دراسة أجرتها جامعة جنوب ويلز ونُشرت في مجلة «Nutrients» من أن تناول وجبة واحدة عالية الدهون مثل كوب ميلك شيك يحتوي على أكثر من 130 غراماً من الدهون قد يضعف تدفق الدم إلى الدماغ فوراً ويزيد خطر السكتة الدماغية والخرف. الدراسة التي شملت 41 رجلاً تراوحت أعمارهم بين 18 و80 عاماً بيّنت أن التأثير كان أشد لدى كبار السن بنسبة 10%.وفسر الباحثون ذلك بأن الدهون المشبعة تقلل إنتاج أكسيد النيتريك الضروري لمرونة الشرايين، مما يزيد تصلب الأوعية وتراكم الكوليسترول. وأوصت جمعية القلب الأمريكية بألا تتجاوز الدهون المشبعة 6% من إجمالي السعرات اليومية أي ما يعادل 13 غراماً يومياً في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة، مع استبدالها بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.