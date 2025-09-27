كشفت أحدث تقارير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن وفيات السرطان قد تتجاوز 18.5 مليون حالة سنوياً بحلول عام 2050، بزيادة تصل إلى 77% مقارنة بعام 2022.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى تزايد أعداد السكان، وارتفاع متوسط الأعمار، واستمرار أنماط الحياة غير الصحية مثل التدخين وسوء التغذية.

وأوضح أن سرطانات الرئة والكبد والقولون هي الأكثر تسبباً في الوفيات، مع توقعات بزيادة الإصابة بسرطانات الثدي والبروستاتا بسبب تحسن الكشف المبكر.

ودعت الوكالة الدول إلى الاستثمار في برامج الوقاية والتشخيص المبكر وتوسيع الوصول للعلاجات المبتكرة كالعلاجات المناعية والدوائية المستهدفة لتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية.