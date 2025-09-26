دخل قطاع النقل الجوي الإيطالي، في حالة شلل واسع بعد انطلاق إضراب وطني يستمر 24 ساعة، دعت إليه نقابات عمالية رئيسية للمطالبة بتحسين الأجور وزيادة عدد الموظفين وضمان الحقوق الاجتماعية.

وأكدت النقابات أن الإضراب يحمل أيضًا رسالة سياسية، إذ يعبّر عن تضامن العاملين مع الشعب الفلسطيني في غزة، داعين الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل ووقف إطلاق النار.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب انتهاء الحظر الصيفي على الإضرابات، ليشكّل جزءًا من موجة احتجاجات تشهدها إيطاليا خلال سبتمبر. ويشمل الإضراب طواقم الطيران في شركات كبرى، إلى جانب موظفي المطارات وعمال الخدمات الأرضية.

شلل في المطارات الكبرى

ويتوقع أن يكون مطارا ميلانو ليناتي ومالبينسا الأكثر تضررًا، حيث سيتوقف العمال عن العمل أربع ساعات متواصلة في ساعات الذروة (10 صباحًا – 2 ظهرًا)، ما قد يربك عمليات تسجيل الدخول وتسليم الأمتعة وربما يؤدي إلى إلغاءات غير متوقعة.

وفي مطار كالياري إلماس، أعلن عمال الأمن إضرابًا كاملًا، فيما تشهد مطارات فيرونا، بولونيا، وروما فيوميتشينو توقفات جزئية. أما شركة Volotea، التي تركز على الرحلات الداخلية، فتواجه أعلى احتمالات الإلغاء.

مطالب قديمة وضغوط متصاعدة

وبحسب نقابة عمال المطارات، فإن شركات الطيران «تتجاوز القوانين لخفض الأجور والحقوق، رغم النمو القياسي للقطاع»، مشيرة إلى أن العمال حصلوا مؤخرًا على بعض التعويضات بعد احتجاجات سابقة، لكن مشكلات مثل تدني الرواتب وعدم صرف بدل أيام العطلة ما زالت قائمة.

نصائح للمسافرين

السلطات الإيطالية أوصت المسافرين بالتسجيل عبر الإنترنت مسبقًا، والحضور إلى المطار قبل الإقلاع بساعتين إضافيتين، ومتابعة تطبيقات شركات الطيران. ووفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي 261/2004، يحق للركاب المتضررين من الإلغاء أو التأخير الحصول على تعويض مالي أو إعادة توجيه، إضافة إلى الوجبات والإقامة إذا لزم الأمر.