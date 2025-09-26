أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة نيويورك، أن تركيبة المايكروبات الموجودة في الفم قد تكون عاملاً مهماً في زيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بما يصل إلى 3.5 مرة، إذ قام الباحثون بتحليل عينات اللعاب لأكثر من 122 ألف مشارك في إطار دراستين طويلتي الأمد لفحص السرطان والوقاية منه. وبينت النتائج أن هناك 20 نوعاً من البكتيريا وأربعة أنواع من الفطريات ارتبطت بارتفاع احتمالات الإصابة بهذا النوع من السرطان، الذي يعد أحد أكثر السرطانات فتكاً عالمياً. وأوضحت الدراسة أن الاهتمام بنظافة الفم عبر استخدام الفرشاة والخيط قد يشكل وسيلة وقائية غير مباشرة لتقليل عوامل الخطر، مؤكدة أن الكشف المبكر عن التغيرات في المايكروبيوم الفموي قد يساعد الأطباء في رصد علامات الإنذار المبكر للمرض. وتشير الإحصاءات إلى أن معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان البنكرياس بعد خمس سنوات لا يتجاوز 13%، ما يجعل تعزيز طرق الوقاية والكشف المبكر أمراً بالغ الأهمية.