راكبان يأكلان جوازات سفرهما في طائرة متجهة لبريطانيا !

شهدت رحلة شركة رايان إير المتجهة من ميلانو إلى لندن حادثة غريبة وصادمة، بعدما أقدم راكبان على أكل جوازات سفرهما وتمزيقها بعد إقلاع الطائرة بـ20 دقيقة فقط، ما تسبب في حالة من الفوضى بين الركاب.

رواية شاهد عيان

أحد المسافرين قال لصحيفة ذا ميرور إنه عاش «أكثر 15 دقيقة رعباً في حياته». وأشار إلى أن الأجواء في الطائرة تغيّرت فجأة عقب إطفاء إشارة ربط الأحزمة. وأوضح أن أحد الرجلين بدأ يمزق صفحات جوازه ويمضغها أمام الجميع، بينما توجه الآخر إلى مؤخرة الطائرة محاولاً التخلص من جواز سفره في المرحاض.

توتر داخل الطائرة

حاول طاقم الطائرة التدخل سريعاً، حيث طرقت مضيفة باب المرحاض مطالبة الرجل بالخروج، لكنه رفض الاستجابة، ما زاد من قلق الركاب. وبحسب الشاهد، فإن إعلاناً قصيراً عبر مكبر الصوت زاد من حدة التوتر، إذ لم يفهم الركاب حقيقة ما يجري.

هبوط اضطراري في باريس

مع تصاعد الفوضى، قرر قائد الطائرة تحويل مسارها والهبوط اضطرارياً في باريس. وفور وصولها، صعدت السلطات الفرنسية إلى الطائرة وقامت باعتقال الراكبين، قبل أن تستأنف الرحلة مسارها نحو لندن.