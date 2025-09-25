دراسة: وفيات السرطان ستتجاوز 18 مليوناً بحلول 2050

أظهرت دراسة واسعة نشرت في مجلة ذي لانسيت أن عدد الوفيات بالسرطان على مستوى العالم ارتفع بنسبة 74% خلال ربع قرن، وسط توقعات بأن تتجاوز الوفيات 18.5 مليون حالة سنوياً بحلول عام 2050 إذا لم تُعزّز جهود الوقاية والعلاج.

تضاعف الإصابات

ورغم التقدم الطبي، تضاعف عدد الإصابات الجديدة بالسرطان منذ 1990 ليبلغ 18.5 مليون حالة في 2023. وتشير التقديرات إلى أن الإصابات قد تصل إلى 30.5 مليون حالة سنوياً في 2050، بزيادة تقارب 61% عن الأرقام الحالية.

عبء على الدول الفقيرة

الدراسة التي أجريت في إطار مبادرة العبء العالمي للأمراض شملت 204 دولة و47 نوعاً من السرطان، وخلصت إلى أن الغالبية العظمى من المرضى يعيشون في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل. وكان سرطان الثدي الأكثر تشخيصاً في 2023، بينما تصدرت سرطانات الرئة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية قائمة المسببة للوفاة.

عوامل يمكن تجنبها

أكثر من 40% من وفيات السرطان في 2023 ارتبطت بعوامل خطر قابلة للتقليل، أبرزها التدخين، والأنظمة الغذائية غير الصحية، والكحول، وارتفاع السكر في الدم، ما يشير إلى أن تغيير أنماط الحياة يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في خفض الأعباء المستقبلية.

تحذير من المستقبل

يتوقع الباحثون أن الوفيات قد تتراوح بين 15.6 و21.5 مليون حالة بحلول 2050، مع ارتفاع يصل إلى 93% لدى الرجال. ويؤكدون أن الوقاية وحدها لا تكفي، بل يجب تعزيز التشخيص المبكر والعلاجات الفعالة، إلى جانب زيادة التمويل وتقليص الفجوات بين الدول الغنية والفقيرة.