سر إطلالة ترمب وميلانيا يثير فضول الإعلام البريطاني

خلال الزيارة الرسمية الأخيرة إلى المملكة المتحدة، خطف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا الأنظار، ليس فقط بمشاركتهما في المناسبات الرسمية، بل أيضاً بالتفاصيل الدقيقة لإطلالاتهما التي شغلت وسائل الإعلام والجمهور، من المكياج إلى تسريحات الشعر.

ميلانيا تهتم بنفسها

كشفت صحيفة ديلي ميل أن ميلانيا (55 عاماً) تقوم بنفسها بلمسات مكياجها، فيما استعانت بالمصفف اللندني الشهير لينو كاربوسيرو، الذي عمل سابقاً مع نجوم عالميين مثل كايلي مينوغ، لتجهيز تسريحتها خلال يومين كاملين. وركّز فريقها على تمويج الشعر وإضفاء حجم مثالي باستخدام كميات كبيرة من مثبتات الشعر، لضمان ثبات الإطلالة في المناسبات الرسمية والعشاء الفاخر.

شعر ترمب «معركة يومية»

أما الرئيس ترمب، فكان يتولى بنفسه تصفيف الجزء العلوي من شعره، فيما يكتفي حلاقه الخاص بقص الجوانب والخلفية. وأوضح مصففوه السابقون أن التعامل مع شعره كان عملية «مرعبة»، بسبب كثافته وكثرة المثبتات، إضافة إلى التعليمات الصارمة التي يفرضها: مناطق لا تُمس إطلاقاً، وأخرى تُقص بدقة متناهية، ما جعل أي خطأ غير مقبول.

تدخل حذر من العائلة

أحياناً، كان لزاماً على ميلانيا أو أحد أفراد العائلة التدخل لضبط بعض التفاصيل، لكن ذلك كان يتم بحذر شديد لتجنب إفساد التسريحة. ورغم التعقيد، أشادت المصادر بتعاون الزوجين مع فريق التجميل، ومعاملتهم باحترام كبير للمصففين، ما ساعد على إنجاز الإطلالات بسلاسة وتناسق.