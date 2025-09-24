في ضربة أمنية قوية، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الأربعاء)، نجاح أجهزتها الأمنية في توجيه ضربة قوية لتجار المخدرات، إذ تمكنت من ضبط 55 طناً من المواد المخدرة، بقيمة تقديرية تصل إلى مليار و600 مليون جنيه، في مزرعة بمنطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وتُعد هذه العملية واحدة من أكبر العمليات الأمنية في مكافحة المخدرات في مصر، إذ أفادت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن تشكيلاً عصابياً شديد الخطورة استغل تضاريس الظهير الصحراوي بالإسماعيلية لزراعة نبات الهيدرو المخدر في مزرعة مساحتها 3.5 فدان، بهدف إخفاء نشاطه عن الأجهزة الأمنية.

ضبط أسلحة ومخدرات في مزرعة بالإسماعيلية

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، فقد تمكن التشكيل من حيازة كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيداً لتوزيعها والاتجار بها في السوق المحلية.

وأضافت الداخلية في بيانها، أنه عقب تقنين الإجراءات، نفذت الأجهزة الأمنية عملية مداهمة محكمة استهدفت المزرعة، أسفرت عن ضبط 27.5 طن من مخدر الهيدرو، تتضمن 21 طناً من النبات كامل النمو، و6.5 طن مخزنة في مخازن سرية داخل المزرعة، كما تم ضبط أسلحة نارية تشمل بندقية آلية وبندقية خرطوش.

وفي سياق العملية، تم القبض على أحد أعضاء التشكيل العصابي، وبحوزته 90 كيلوغراماً من الحشيش و10 كيلوغرامات إضافية من مخدر الهيدرو.

1.6 مليار جنيه قيمة المضبوطات

ووفقاً لتقديرات الوزارة، بلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 1.6 مليار جنيه، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يديره التشكيل العصابي.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجيتها الاستباقية لمكافحة تجارة المخدرات، التي تهدف إلى استئصال العناصر الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتعقب باقي أعضاء التشكيل العصابي الهاربين، وسط تأكيد استمرار الحملات الأمنية للقضاء على شبكات الاتجار بالمخدرات.