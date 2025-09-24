شهدت العاصمة التايلندية بانكوك، صباح اليوم (الأربعاء)، كارثة طبيعية مفاجئة عندما انهار جزء من طريق سمسين الرئيسي، ما أدى إلى تشكيل حفرة هائلة بعمق يصل إلى 50 متراً (نحو 160 قدماً) وعرض 30 متراً، بالقرب من مستشفى فاجيرا في حي دوسيت.

وابتلعت الحفرة ثلاث سيارات، بما في ذلك سيارة شرطة، وعمودين كهربائيين، بالإضافة إلى شاحنة سحب، ما أثار حالة من الذعر وأدى إلى إجلاء سكان المنطقة المحيطة وإغلاق الطرق لساعات.

حفرة بعمق 50 متراً

ووفقاً لتقارير السلطات المحلية، وقع الانهيار نحو الساعة 8 صباحاً بتوقيت بانكوك، وكان مرتبطاً بأعمال بناء محطة مترو أنفاق جديدة تحت الطريق، حيث انهار سقف النفق ودخل التراب إليه، ما تفاقم الوضع بسبب تسرب مياه من أنابيب مكسورة.

وأكد حاكم بانكوك تشادشارت سيتيبونت، في تصريح لوسائل إعلام محلية أن الانهيار أدى إلى تلف ثلاث سيارات، لكن لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات حتى الآن، بفضل الاستجابة السريعة لفرق الطوارئ.

وأضاف أن التربة الرخوة في المنطقة، المعروفة بقربها من نهر تشاو برايا، ساهمت في تفاقم الحادثة، خصوصاً مع الأمطار الغزيرة الناتجة عن إعصار راغاسا الذي يجتاح المنطقة.





وانتشرت مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة والشهود على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر اللحظة الدراماتيكية للانهيار: «بدأت الأرض في الانهيار تدريجياً، ما أدى إلى سقوط الأعمدة الكهربائية وانحسار الطريق، مع تدفق المياه من الأنابيب المكسورة وزاد من اتساع الحفرة».

وأفاد نوباديتش بيتبينغ، موظف في المستشفى (27 عاماً) يقيم في مبنى مجاور، لصحيفة «ياهو نيوز»، أنه استيقظ على صوت هدير مخيف، وشعر بالرعب عند رؤية السيارات تغوص في الحفرة. وأدت الحادثة إلى شلل مروري كبير بين تقاطعي فاجيرا وسنهي، مع إغلاق المنطقة بالكامل للسماح للمهندسين بالفحص.

إغلاق كامل

وأعلنت إدارة شرطة بانكوك المحلية، بالتعاون مع إدارة المدينة، عن بدء عمليات الإصلاح الفورية، مع نشر فرق هندسية لتقييم الاستقرار الهيكلي للنفق وإصلاح الأنابيب المائية والكهربائية.

وأكدت الشرطة الملكية التايلندية في بيان رسمي أن المدير العام للشرطة أمر بتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المساعدة للسكان، مشيرة إلى أن الحفرة قد تتسع أكثر إذا لم يتم التعامل معها بسرعة.

كما أشارت السلطات إلى أن المنطقة ستظل مغلقة حتى إشعار آخر، مع توفير مساعدات للمقيمين المتضررين.

تأتي هذه الحادثة في سياق موسم الأمطار الشديد في بانكوك، الذي يشهد زيادة في حوادث الانهيارات الأرضية بسبب التربة الرملية والتوسع العمراني السريع.

ودعا حاكم المدينة إلى مراجعة الإجراءات الوقائية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، خصوصاً مع اقتراب إعصار راغاسا الذي يهدد بمزيد من الأمطار الغزيرة.