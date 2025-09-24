تمثال مثير للجدل لترمب وإبستين أمام الكونغرس

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن صباح أمس (الثلاثاء) نصب تمثال برونزي يُظهر الرئيس دونالد ترمب ورجل المال الراحل جيفري إبستين وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، أمام مبنى الكونغرس مباشرة.

رسالة سياسية

العمل الفني، الذي حمل عنوان «أصدقاء إلى الأبد»، هو الأحدث ضمن سلسلة أعمال فنية ساخرة نفذتها مجموعة مجهولة من الفنانين، عُرفت بانتقاداتها اللاذعة للرئيس الأمريكي من خلال منحوتات رمزية في مواقع عامة.

جدل واسع

وأثار التمثال تفاعلاً فورياً بين المارة الذين توقفوا لالتقاط الصور والتعليق، في حين رأى مراقبون أن الهدف من النصب هو توجيه رسالة سياسية مباشرة تربط بين ترمب وإبستين بطريقة صادمة.

سياق سابق

واشنطن شهدت في السنوات الماضية أعمالاً مشابهة لنفس المجموعة، منها تماثيل ساخرة لترمب في شوارع نيويورك وسان فرانسيسكو، ما جعل هذه الأعمال تثير نقاشاً دائماً حول حدود الفن والحرية السياسية.