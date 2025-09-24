بلا جريمة.. أمريكا رحّلته لـ«سجن إفريقي» وعاد إلى جامايكا

أعلنت حكومتا جامايكا وإسواتيني أن المواطن الجامايكي أورفيل إيتوريا، الذي رُحِّل من الولايات المتحدة إلى سجن في المملكة الإفريقية، عاد أخيراً إلى وطنه بعد ضغوط واحتجاجات حقوقية واسعة.

خلفية الترحيل

إيتوريا (62 عاماً) قضى 25 عاماً في السجن بعد إدانته بقتل رجل في بروكلين قبل نحو ثلاثة عقود. وبعد الإفراج عنه عام 2021 عاش في نيويورك، حيث عمل في مأوى للرجال، لكنه اعتُقل أثناء مراجعة سنوية لدى سلطات الهجرة، ليجد نفسه مُرحّلاً بشكل غير متوقع إلى إسواتيني، رغم عدم وجود أي روابط له بها.

غضب حقوقي

وصفت منظمات حقوق الإنسان الترحيل بأنه «غير قانوني»، مؤكدة أن إيتوريا لم يواجه تهماً جديدة بعد انتهاء محكوميته. ودافعت إدارة ترمب عن القرار واعتبرت المرحّلين «خطراً على المجتمع الأمريكي»، لكن جماعات قانونية حذرت من أن إرسالهم إلى دول بعيدة يعرّضهم لانتهاكات بسبب ضعف أنظمة حقوق الإنسان.

صفقات مثيرة

وثائق صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن إسواتيني طلبت نصف مليار دولار مقابل استقبال مرحّلين أجانب، وعرضت استقبال أكثر من 150 شخصاً من دول مختلفة مقابل عشرة ملايين دولار. بينما وافقت دول أخرى مثل جنوب السودان وغانا أيضاً على استقبال مبعدين ضمن اتفاقيات مشابهة.

تحديات جديدة

وأكد المحامون أن إيتوريا سيواجه صعوبات جسيمة في التكيف مع الحياة في جامايكا بعد خمسة عقود قضاها في الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، لا تزال المفاوضات جارية لإعادة أربعة آخرين رُحّلوا من أمريكا إلى إسواتيني، وهم من كوبا ولاوس وفيتنام واليمن.