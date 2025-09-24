أب يقيّد ابنه بالسلاسل في مصر
انتشر مقطع فيديو صادم في مصر يُظهر شاباً مقيداً بسلسلة حديدية من قدمه، ما أثار عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات عاجلة بكشف حقيقة الواقعة.

تحرك أمني سريع

سارعت الأجهزة الأمنية إلى التحقق من الفيديو، وكشفت أن الحادثة وقعت داخل شقة في منطقة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة. وأظهر المقطع أباً يربط نجله بسلسلة معدنية محكمة داخل المنزل.

دوافع الأب

أوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي أن الشاب من متعاطي المواد المخدرة، وكان قد أُدخل سابقاً إلى مصحة للعلاج من الإدمان، لكنه عاد مجدداً للتعاطي، وأن الأب اعترف بأنه اضطر لتقييد ابنه لمنعه من الهروب واستكمال إدمانه.

إجراءات قانونية

وأكدت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأب، تمهيداً لعرض القضية على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

