ابتكار خاتم يخفف القلق والتغلب على التوتر

ابتكر متخصصون من الجامعة اللاسلكية التقنية الروسية خاتما يحتوي على عناصر متحركة تساعد من يلبسه في يده على التخفيف من القلق والتغلب على التوتر من خلال تحفيز الاسترخاء وتحسين التركيز النفسي.

ويعمل الخاتم، الذي يلبس على إصبعين، من خلال الأحاسيس اللمسية، إذ يمكن تدوير عناصره المتحركة لتعزيز التركيز وتهدئة الأعصاب.

وأوضح المبتكرون أن الخاتم قد يكون مفيدا للمصابين بمتلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، أو الذين يعانون من مستويات عالية من القلق، أو من يعملون لساعات طويلة على الكمبيوتر ويحتاجون إلى تخفيف الضغط النفسي.

ويجمع تصميم الخاتم بين الزخارف التقليدية، وهو مصنوع من مواد متاحة وغير مكلفة مثل الفضة عيار 925، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

وأكدت طالبة الجامعة مؤلفة المشروع، آنا بابيتش، أن تصميم الخاتم مريح للارتداء اليومي، وأن حجم الإنتاج والمبيعات يمكن زيادته بسهولة.

