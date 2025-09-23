اليابان تنهي مهمة «أكاتسوكي» بعد 8 سنوات في «الزهرة»

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا»، انتهاء مهمة المسبار الياباني «أكاتسوكي» بعد ثماني سنوات من الدراسة، درس خلالها الظواهر الجوية لكوكب الزهرة وحقق اكتشافات عدة مهمة.



ووفقاً للوكالة، تتعلق أبرز النتائج العلمية للمهمة بعلم «الأرصاد الجوية الكوكبية»، إذ اكتشف المسبار «أكاتسوكي» أكبر موجة جاذبية ثابتة في النظام الشمسي، وكشف الآلية التي تحافظ على الدوران فائق السرعة للغلاف الجوي للزهرة، كما طبقت في دراسته لأول مرة أساليب استيعاب البيانات المعتمدة منذ زمن طويل في الأرصاد الجوية الأرضية، وقد انقطع الاتصال بالمسبار في أواخر أبريل 2024؛ بسبب عطل في نظام التوجيه، وفشلت جميع المحاولات لإعادة الاتصال به، وبما أن المسبار تجاوز عمره التصميمي بكثير، وكان في المراحل النهائية من تشغيله، اتخذنا قراراً بإنهاء مهمته.

يذكر أن اليابان أطلقت المسبار «أكاتسوكي» من مركز «تانيغاشيما» الفضائي في 21 مايو 2010، بواسطة صاروخ النقل /H-IIA رقم 17/، وقد وصل المسبار في ديسمبر 2015 إلى مدار كوكب الزهرة، ليصبح أول جهاز فضائي ياباني يدور حول كوكب خارج الأرض. وعلى مدى أكثر من ثماني سنوات، رصد المسبار الغلاف الجوي للزهرة بانتظام.