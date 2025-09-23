‎‎إجلاء 3.2 مليون من المناطق المتضررة بالفيضانات في باكستان

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، إجلاء نحو 3.2 مليون شخص من المناطق المتضررة بالفيضانات المدمرة التي اجتاحت مختلف أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن الهيئة قولها، في بيان، إن هؤلاء الأشخاص تم إجلاؤهم من مناطق أقاليم البنجاب والسند وجلجت بلتستان وآزاد جامو وكشمير، وتم نقلهم إلى مناطق أكثر أمانا.

وأوضحت أنه تم إجلاء 2.7 مليون شخص من إقليم البنجاب الباكستاني الأكثر تضررا بالفيضانات.

كما أكدت الهيئة أن الأمطار الموسمية الغزيرة والسيول والفيضانات أسفرت عن مقتل 1006 أشخاص وإصابة 1063 شخصا، وتدمير 12569 منزلا، ونفوق 6509 مواش منذ 26 يونيو الماضي.