الاستخبارات الأمريكية تفكك «شبكة» تهدد نيويورك

أعلنت وكالة الخدمة السرية الأمريكية اليوم (الثلاثاء) نجاحها في تفكيك شبكة واسعة من الأجهزة الإلكترونية داخل منطقة نيويورك الكبرى. ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فقد جرى نشر تلك الأجهزة في مواقع متفرقة بطريقة منظمة، الأمر الذي أثار مخاوف من استخدامها في تهديد مسؤولين أمريكيين أو تنفيذ هجمات تستهدف منظومات الاتصالات.

خطر الاتصالات

وبيّن المحققون أن الأجهزة المضبوطة كانت قادرة على شن هجمات إلكترونية متقدمة، يُمكنها تعطيل مساحات شاسعة من الشبكات الخلوية وإحداث شلل في البنية التحتية الرقمية. هذا السيناريو، بحسب خبراء الأمن السيبراني، يمثل تهديداً مباشراً للحكومة ومؤسساتها الحيوية، خصوصاً في مدينة ضخمة مثل نيويورك التي تُعد مركزاً سياسياً واقتصادياً عالمياً.

تحذيرات رسمية

أوضحت مصادر أمنية أن التحقيقات مستمرة لمعرفة الجهة التي تقف وراء نشر هذه الشبكة، وسط مخاوف من ارتباطها بجهات خارجية تسعى للتأثير على استقرار الولايات المتحدة أو استهداف شخصيات سياسية بارزة.

نجاح أمني

ويُنظر إلى هذه العملية على أنها انتصار جديد في معركة الأجهزة الأمنية الأمريكية ضد التهديدات السيبرانية المتنامية. فقد أكد مسؤولون أمريكيون أن تفكيك الشبكة أجهض خططاً كان من شأنها زعزعة الاتصالات وتعريض حياة مسؤولين للخطر.