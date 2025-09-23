ماكرون يستنجد بترمب: «كل شيء مغلق لأجلك في نيويورك» !

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف غير متوقع بعد انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة، يوم الإثنين 22 سبتمبر، بسبب مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في شوارع المدينة.

وأظهر فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حساب Brut أن الشرطة الأمريكية أوقفت ماكرون في شارع مغلق، حيث أبلغوه قائلين: «أعتذر سيادة الرئيس، كل شيء مغلق الآن»، مشيرين إلى اقتراب الموكب الرئاسي.

وفي محاولة لتجاوز هذا الموقف، اتصل ماكرون بنظيره الأمريكي، دونالد ترمب، قائلاً عبر الهاتف مبتسما: «تخيل ماذا؟ أنا الآن أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك».

وبعد عدة دقائق، تم فتح الشارع جزئيا للمشاة فقط، ما اضطر الرئيس الفرنسي لمواصلة مكالمته مع ترمب في الشارع أثناء توجهه نحو السفارة الفرنسية.