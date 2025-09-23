عودة عرض «جيمي كيميل لايف» على ABC بعد توقف مؤقت

أعلنت شبكة ABC عودة برنامج «جيمي كيميل لايف» إلى شاشتها اعتبارًا من مساء اليوم (الثلاثاء)، بعد توقفه المؤقت الذي بدأ الأسبوع الماضي وسط جدل واسع حول حرية التعبير في الولايات المتحدة.

وقالت شركة ديزني المالكة للشبكة في بيان: «قررنا تعليق البرنامج مؤقتًا لتجنب تأجيج التوتر في لحظة حساسة للبلاد، وبعد محادثات مثمرة مع جيمي كيميل، توصلنا إلى اتفاق لإعادة البرنامج إلى الهواء يوم الثلاثاء».

خلفية الإيقاف

ردود الأفعال

وكانت ABC قد أوقفت البرنامج الأسبوع الماضي بعد انتقادات من مسؤولين محافظين ووصفهم لتعليقات كيميل حول حادثة مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك بأنها مضللة. وقد أثار تعليق رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بريندان كار حول فرض إجراءات على الشبكة، نقاشات حول حدود التدخل الحكومي في وسائل الإعلام.وأدت خطوة الإيقاف المؤقت إلى احتجاجات من قبل نقابات هوليود ومبدعين، بينهم مؤلفون وفنانون، معتبرين القرار «خضوعًا لضغوط خارجية». بينما رفضت بعض المجموعات المحلية بث الحلقة بعد العودة.

وأشاد بعض المراقبين بإعادة البرنامج، معتبرين أن الخطوة تمثل انتصارًا للحرية الإعلامية، خصوصا بعد دعم شخصيات إعلامية بارزة لصوت كيميل في الفترة الماضية.