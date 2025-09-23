مخمور كندي يثير الفوضى بقيادة سيارة «باربي» للأطفال

في حادثة غريبة أثارت جدلاً واسعاً في كندا، أقدم رجل أربعيني على قيادة سيارة لعبة وردية اللون من طراز «باربي» مخصّصة للأطفال، في محاولة للوصول إلى متجر وشراء مشروب.

مطاردة بسرعة 8 كيلومترات

القانون لا يرحم

ردود فعل ساخرة

نهاية غير متوقعة

المتهم ويدعى كاسبر لينكولن (40 عاماً) قاد المركبة البلاستيكية الصغيرة – المصممة أساساً للأطفال دون السابعة – وسط حركة مرور مزدحمة في مدينة برنس جورج بمقاطعة كولومبيا البريطانية. ورغم أن السيارة لا تتجاوز سرعتها 5 أميال في الساعة، إلا أن وجودها على الطريق السريع أربك السائقين، ودفع الشرطة للتدخل.أوضحت الشرطة أن أي مركبة تعمل بالطاقة، حتى وإن كانت لعبة، تُصنَّف قانوناً كمركبة تحتاج إلى رخصة وتأمين. أما لينكولن الذي كان يقود برخصة معلّقة وفشل في اختبار الكحول، فقد أُلقي القبض عليه بتهمة القيادة الممنوعة، وصودرت السيارة وأُعيدت إلى صاحبتها الطفلة.انتشرت صور الرجل وهو محشور داخل السيارة الوردية بسرعة على وسائل التواصل، حيث سخر البعض من المشهد وسأله آخرون إن كان «كين» الحقيقي من عالم باربي. أما هو فقد اكتفى بالضحك قائلاً: «كنت أستخدم إشارات اليد وأتصرّف وكأنها سيارة عادية».بينما ظن لينكولن أن الأمر لا يتعدى نكتة مضحكة، كان للشرطة رأي آخر؛ إذ يواجه الآن حظراً مدته 90 يوماً عن القيادة، إضافة إلى جلسة محاكمة مقررة في ديسمبر القادم.