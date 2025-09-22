أمر الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور وكالة الاستجابة للكوارث في الفلبين بالدخول في حالة تأهب قصوى وتعبئة جميع الجهات الحكومية، مع اقتراب إعصار «راغاسا» الفائق القوة من شمال البلاد، مما أثار إنذارات عاصفة في شرق وجنوب شرق آسيا.

إعصار راغاسا

وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية، هبط الإعصار على جزيرة كالايان في مقاطعة كاغايان، حاملاً رياحًا تصل سرعتها إلى 215 كم/ساعة (134 ميل/ساعة)، ورياحًا عاتية تصل إلى 295 كم/ساعة (160 ميل/ساعة)، مما يرفع مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر إلى أكثر من ثلاثة أمتار (تسعة أقدام).

ويُعرف الإعصار محليًا باسم «ناندو»، وهو العاصفة الـ14 هذا العام، وقد تصاعد إلى إعصار فائق القوة في 21 سبتمبر 2025 شرق كاغايان.

وبقيت جزر بابويان تحت إنذار عاصفة عالي المستوى، حيث نصحت السلطات السكان بالابتعاد عن المناطق الساحلية وممرات الأنهار.

وأظهرت مقاطع فيديو من وكالات الإغاثة كيف يضرب الإعصار مقاطعة كاغايان الشمالية برياح شديدة وأمطار غزيرة، مما يثير أمواجًا قوية ويهز الأشجار بعنف.

إجراءات حكومية

وأوقفت الحكومة العمل والدراسة في متروبوليتان مانيلا ومعظم أجزاء لوزون، مع تحذيرات من انقطاع الكهرباء، والانهيارات الأرضية، والفيضانات، والبحار الخطرة. وألغت شركات الطيران نحو 24 رحلة داخلية، معظمها إلى مراكز لوزون الرئيسية، بينما علقت الموانئ خدمات العبارات.

وفي منطقة توبا بمقاطعة بينغويت، أجرت فرق الإنقاذ عمليات تنظيف طرق بعد انهيار أرضي، كما أفادت الشرطة المحلية.

التأثيرات الإقليمية

على الرغم من عدم اصطدام «راغاسا» المباشر بتايوان، إلا أن أطرافه الخارجية ستجلب أمطارًا غزيرة إلى الساحل الشرقي النائي سكانيًا، مما دفع تايوان إلى إصدار إنذارات برية وبحرية، وإلغاء 146 رحلة داخلية، وإجلاء أكثر من 900 شخص من المناطق الجبلية في الجنوب والشرق.

وأمرت وزارة الدفاع الفيتنامية قواتها بالمراقبة والاستعداد لإمكان هبوط الإعصار أواخر هذا الأسبوع.

وفي الصين، فعّلت السلطات إجراءات مكافحة الفيضانات في عدة مقاطعات جنوبية، محذرة من أمطار غزيرة تبدأ مساء (الثلاثاء).

أما هونغ كونغ، فقد أعلنت أن مطارها سيبقى مفتوحًا لكن العمليات ستُقلص، مع تقليل الرحلات بعد الساعة 6 مساءً (10 صباحًا بتوقيت غرينتش) الثلاثاء، وتأثر معظم الرحلات الأربعاء، حيث ألغت كاثاي باسيفيك نحو 500 رحلة.

مسار إعصار راغاسا

ويتوقع مسار الإعصار أن يمر قريبًا من أو فوق جزر باتانيس وبابويان بعد الظهر والمساء 22 سبتمبر، قبل الخروج من منطقة المسؤولية الفلبينية صباح 23 سبتمبر، ثم يتجه جنوب تايوان وهونغ كونغ مع رياح تصل إلى 200 كم/ساعة وأعلى.

يُعد «راغاسا» أقوى إعصار هذا العام حتى الآن، مع سرعات رياح مستمرة تصل إلى 257 كم/ساعة، مما يعادل إعصارًا من الفئة 5، ويُتوقع أن يضعف تدريجيًا بسبب التفاعل الطبوغرافي مع لوزون وارتفاع قص الرياح عند اقترابه من جنوب الصين.