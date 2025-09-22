أم تخفي جثث 4 أطفال متوفين في المنزل

رائحة غريبة

أعلنت الشرطة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية العثور على أربعة أطفال متوفين مخبّئين داخل أكياس بمنزل في كادوجان تاونشيب، بعد أن قام المالك بطرد المستأجرة من الوحدة السكنية.بدأت التحقيقات بعد أن لاحظ المالك برنت فلانيغان رائحة قوية أثناء تنظيف المنزل، ليكتشف وجود جثة رضيع في خزانة، وفق ما ذكرت مجلة «بيبول».وأثناء تفتيش المنزل، عثرت الشرطة على ثلاثة أطفال آخرين، اثنان منهما في أكياس بالعلية، قبل أن يتم لاحقاً كشف جثة رابعة، ليصبح مجموع الضحايا أربعة رضّع.أفادت التحقيقات أن جيسيكا ماوث (39 عاماً) اعترفت بأنها أنجبت هؤلاء الأطفال وأخفَت جثث ثلاثة منهم فور الولادة. وأوضحت أن أحد الأطفال وُلد قبل نحو ست سنوات في الحمام وفارق الحياة بعد فقدانها الوعي، بينما توفي آخر بعد أن تم لفه بمنشفة دون رعاية طبية.وجهت السلطات إلى ماوث تهم القتل الجنائي وغير العمد، وإخفاء وفاة طفل، والتعدي على جثث، وهي محتجزة حالياً في سجن مقاطعة أرمسترونغ دون إمكانية الإفراج بكفالة. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة كامل الملابسات.ماوث أم لطفلين آخرين، ويقضي زوجها حالياً عقوبة في السجن. والمنزل الذي وقعت فيه الحوادث كان منزل طفولتها، الذي تولت عقد إيجاره بعد وفاة والديها.