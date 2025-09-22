أصوات الأسماك تكشف عالماً غريباً تحت الماء

تجربة فريدة

استخدم علماء البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية طرقاً مبتكرة للاستماع إلى الأسماك، وتمكنوا من تسجيل مجموعة غريبة من الأصوات تحت الماء، تشمل طرقات، وأبواقاً، وتجشؤات، وأصواتاً خافتة تشبه الهمهمات.تأتي هذه الدراسة ضمن جهود لفهم سلوك الأسماك والتواصل بينها، إذ كشف الباحثون أن هذه الأصوات أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد سابقاً، وتعد وسيلة للتفاعل الاجتماعي أو الدفاعي.ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، قال العلماء إن مراقبة هذه الأصوات تساعد على تتبع صحة الأنظمة البيئية وفهم ديناميكيات الحياة البحرية، وهو ما قد يكون مفيداً في حماية الشعاب المرجانية وأنواع الأسماك المهددة بالانقراض.تفتح هذه التقنية المجال أمام مزيد من الدراسات حول التفاعلات البيئية تحت الماء، وقد تساعد في تطوير أدوات لرصد تأثيرات التغير المناخي على الحياة البحرية.